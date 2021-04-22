Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'a algı operasyonu yapıyorlar

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ın şampiyon olamayacağı üzerinden algı yapıyorlar" ifadelerinde bulundu.

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Çebi, düzenlediği basın toplantısında kendileri üzerinden algı yapıldığını belirtti.

Şampiyon olacaklarını belirten Çebi açıklamalarında, "Son iki hafta içerisinde iki maçtır kaybettiğimiz puanların, Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında geriye düştüğünü ve şampiyon olamayacağı şeklinde algı yaratılmasını doğru bulmuyorum ve art niyet arıyorum.





"BİZ ŞEREFLİ ŞAMPİYONLUKLAR KOVALAYAN BİR EKİBİZ"

Üç puan öndeyken tereddüt varmış gibi algı yaratanlar, altı puan geride olanların 'Şampiyon biz olacağız' söylemlerine neden gerekli tepki ve cevabı vermiyorlar, bu soruyu da onlara sormak istiyorum.

Ben ve arkadaşlarım, şerefli şampiyonlukları kovalayan bir ekibiz. Bu vizyonumuzdan, bu kafa yapımızdan, bu ahlaki yapımızdan asla geri durmayacağız.

"ŞAMPİYONLUK BİR EKİP İŞİDİR"

Şampiyonluklar bir ekip işidir, takım işidir. Ekibim, yöneticilerim, teknik kadrom, hocam ve futbolcularımla beraber bizler inandık. Bütün camiamızın buna inanmasını istiyorum. 13. sıradayken bu senenin şampiyonu Beşiktaş diyordum, lideriz ve yine diyorum.

"ŞAMPİYON YİNE BİZİZ"

Şampiyon yine biziz. Onurlu ve şerefli bir şampiyonluk kovalayan Beşiktaş, er ya da geç bu sezon bitiminde görecektir.

Özellikle puan kaybettiğimiz maçlarda, düşme hattına oynayan takımlar da vardı. Bunların vermiş olduğu mücadeleyi, daha sonra rakiplerimizle yapacakları maçta da vereceklerinden hiç şüphem yok.

"ALGILARDAN VAZGEÇİN"

Medyada bazı yorumcuların yapmış oldukları 'Beşiktaş kötü oynuyor, şampiyonluğu eliyle verdi' şeklindeki algılarından vazgeçmelerini buradan talep ediyorum. Bunun bizim camiamıza zarar vermek adına yapıldığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.