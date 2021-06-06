Ahmet Nut Çebi: Sergen Yalçın'la sorunumuz yok

Beşikaş Başkanı Ahmet Nur Çebi verdiği röportajda, Sergen Yalçın'la ilgili "Sorun olduğunu şu anda düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme için hafta içinde görüşmeyi planladıklarını vurgulayan Çebi, "Sorun olduğunu şu anda düşünmüyorum. Görüşüldüğü zaman duyacaksınız, bittiği zaman da duyacaksınız." ifadelerini kullandı.

"HOCALAR GİDER HOCALAR GELİR"

Sergen Yalçın konusunda taraftarların tedirginliğinin olduğu yönündeki soruyu yanıtlayan Çebi, şunları söyledi:

"Niye tedirgin olsunlar? Beşiktaş'ın başkanı gider başka başkanı gelir. Futbolcular gider futbolcular gelir, hocalar gider hocalar gelir. Söz konusu Beşiktaş’tır. En büyük Beşiktaş’tır. Büyük olan Beşiktaş’ın taraftarıdır. Hiç tedirgin olmasınlar. Her dönem Beşiktaş kendi kıymetini yukarı çıkaracak insanlarla beraber olacaktır."

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"SERGEN YALÇIN'I HER ZAMAN BEĞENİYORUM"

Düzeni kuranların tedirgin olmaması gerektiğini kaydeden Çebi, Yalçın'ı her zaman beğendiğini söylediğini hatırlatarak, "Dik duruşu, zekası, sabrı cesareti... Çok artıları var. Tersinin olacağını düşünmek bile istemiyorum. Hocamızla oturup konuşacağız. Ne için sorun olsun ki? Sonuç itibarıyla bir kağıt parçasına imza atacağız. Bu atıldığında herkes görecek. Hoca yoruldu, dinlenmeye çalışıyor. Kendine göre süreci var. Kendime göre sıkıntı görmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.