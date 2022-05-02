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    Ahmet Oğuz'un attığı gol sonrası GS TV stüdyosu yıkıldı

    Ahmet Oğuz'un attığı gol sonrası GS TV stüdyosu yıkıldı

    Galatasaray'ı deplasmanda 3-2 yenen Sivasspor'un son golünü atan Ahmet Oğuz harika bir gole imza atmıştı. Gol esnasında GS TV sunucuları ise şaşkınlığını gizleyemedi.
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2022 - 01:32
    • Güncelleme : 02.05.2022 - 01:36
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    Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray'ı 3-2 yenen Sivasspor'da 64. dakikada harika bir gol atan Ahmet Oğuz maça damga vurmuştu.

    Gol sırasında GS TV'deki sunucuların şaşkınlığı ise canlı yayına yansıdı.

    "Böyle bir gol olamaz!"

    Maçı anlatan Volkan Kılıç, "İnanamıyorum ya!" diye tepki gösterirken Serbay Şenkal ise, "Allahım yarabbim böyle bir gol olamaz!" ifadesini kullandı.

    Ahmet Oğuz'un attığı gol sonrası GS TV stüdyosu yıkıldı - Video

    Ahmet Oğuz un attığı gol sonrası GS TV stüdyosu yıkıldı #1

    Ahmet Oğuz un attığı gol sonrası GS TV stüdyosu yıkıldı #2

    Ahmet Oğuz un attığı gol sonrası GS TV stüdyosu yıkıldı #3


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