Ahmet Suat Özyazıcı, kabri başında anıldı 18 Şubat 2023'te rahatsızlığı nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybeden Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı'nın kabri başında anma töreni gerçekleştirildi.

AA

Trabzonspor'un teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı, vefatının birinci yılında mezarı başında anıldı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, 18 Şubat 2023'te rahatsızlığı nedeniyle 87 yaşında vefat eden Özyazıcı'nın ailesi tarafından Trabzon Asri Mezarlık'taki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Törene, Özyazıcı'nın ailesi, yakınları ve Trabzonspor Kulübü Genel Sekreter Yardımcısı Derviş Köz katıldı.

"Ahmet Suat hocamız ile gurur duyuyoruz"

Köz, Trabzonspor gerçeğinin mihenk taşlarından biri olan Özyazıcı'nın sadece Türk futbolu değil, dünya futbolunun da en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Ahmet Suat hocamız ile gurur duyuyoruz. Onun önderliğinde elde edilen başarılar, Trabzon'un futbol kenti olarak anılmasına büyük katkı sağlamıştır.

"Rahmet ve minnetle anıyoruz"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da Ahmet Suat Özyazıcı'nın vefatının birinci yılı nedeniyle yayınladığı mesajda şunları kaydetti:

(Kupaların efendisi) olarak da adlandırılan Ahmet Suat Özyazıcı sadece Trabzon değil, Türk futboluna da büyük katkılar yapmıştır. Ahmet Suat hocamızın Trabzonspor ile futbola vurduğu damga asırlar boyu unutulmayacaktır. O sadece bir teknik adam, direktör değil, her yönüyle spor adamı ve mükemmel bir insandı. Bu özellikleri de onu, Türk futbolunda Anadolu ihtilalini yaratan takımın lideri olarak tarihe kayıt etmiştir. Rahmet ve minnetle anıyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)