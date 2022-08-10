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Ahmetcan Kaplan Ajax'a transfer oldu
Ajax, Trabzonspor'dan 19 yaşındaki savunma oyuncusu Ahmetcan Kaplan'ı kadrosuna kattı.
- 10.08.2022 - 09:20
- Güncelleme : 10.08.2022 - 09:23
Trabzonspor'da geçtiğimiz yıl yakaladığı çıkışla adından söz ettiren Ahmetcan Kaplan, Hollanda devi Ajax'a transfer oldu.
Bordo-mavililerin bu transferden 10 milyon euro kazanacağı öğrenilirken, sonraki satıştan da %15 pay alınacağı belirtiliyor.
Detaylar geliyor...