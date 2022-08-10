Ahmetcan Kaplan Ajax'a transfer oldu

Ahmetcan Kaplan Ajax'a transfer oldu

Ajax, Trabzonspor'dan 19 yaşındaki savunma oyuncusu Ahmetcan Kaplan'ı kadrosuna kattı.

Trabzonspor'da geçtiğimiz yıl yakaladığı çıkışla adından söz ettiren Ahmetcan Kaplan, Hollanda devi Ajax'a transfer oldu.

Bordo-mavililerin bu transferden 10 milyon euro kazanacağı öğrenilirken, sonraki satıştan da %15 pay alınacağı belirtiliyor.

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