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    Ahmetcan Kaplan, altyapıdaki gençlerle vedalaştı

    Trabzonspor'dan Hollanda'nın Ajax Kulübü'ne transfer olan Ahmetcan Kaplan, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ne ziyarette bulundu.
    • 21.08.2022 - 19:08
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    Ahmetcan Kaplan, altyapıdaki gençlerle vedalaştı

    Trabzonspor'dan Hollanda'nın Ajax Kulübü'ne transfer olan Ahmetcan Kaplan, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni ziyaret etti.

    Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün altyapısından yetişerek Ajax'a transfer olan Kaplan'ın, akademiyi ziyaret ederek sporcularla bir araya geldiği belirtildi.

    Altyapıyla da vedalaştı

    Açıklamada, "Ahmetcan, Altyapı Koordinatörümüz Hamit Cihan ve genç sporcularla vedalaştı. Altyapı Koordinatörümüz Cihan da Ahmetcan Kaplan'ı tebrik ederek kariyerinde başarılar diledi." ifadesine yer verildi.

    Ahmetcan Kaplan, altyapıdaki gençlerle vedalaştı #1


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