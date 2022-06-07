Ahmetcan Kaplan: Hayalim Avrupa'da oynamak

Ahmet Ağaoğlu'nun "Ciddiye yakın tek teklif Ahmetcan Kaplan için yurt dışından geldi." diye duyurduğu Trabzonspor'un genç oyuncusu, Avrupa hedefini anlattı.

Türkiye Ümit Milli Takım ve Trabzonspor'un 19 yaşındaki stoperi Ahmetcan Kaplan, Demirören Haber Ajansı'na konuştu.

Kaplan, "Tabii ki Avrupa'ya gitmek isterim ama bir yıl daha kal derlerse Şampiyonlar Ligi oynamak da benim hayalim. Kendi takımımda Şampiyonlar Ligi forması giymek ayrı bir mutluluk olur." dedi.

"Trabzon'da doğdum, altyapıda forma giydim ve şampiyon olduk"

Ümit Milli Takım'a seçilmesinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Kaplan, "Şampiyon olduktan sonra Ümit Milli Takım'a seçilmek benim için ayrı bir gurur oldu. Burada çok kaliteli bir ekip ve takım arkadaşlarımız var. Ümit Milli Takım kampını iyi geçirip, hayalimiz olan A Milli Takım formasını giymek istiyorum. Buradan birçok oyuncu A Milli Takım'a gitti bizim için örnek oldular." diye konuştu.

"İlk sezonumda şampiyon olmak büyük mutluluktu"

Bordo-mavili takımın formasıyla ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan Kaplan, "Şampiyonluk sezonunda takımda forma giymek ayrı bir gururdu. Elimden gelenin en iyisini yapamaya çalıştım. Teknik ekibimiz bizi her zaman hazır tuttu. Şampiyonlukta payım olduğu için ayrı bir mutluluğum var. Trabzon'da doğduk, o takımın altyapısında forma giydik. İlk sezonumda şampiyon olmak büyük bir mutluluktu." şeklinde konuştu.

Avrupa hayali

Gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Kaplan, "Kulübe gelen teklifler olabilir. Kulübümüz menfaatleri doğrultusunda beni göndermeye hazırsa tabii ki Avrupa'ya gitmek isterim ama bir yıl daha kal derlerse Şampiyonlar Ligi oynamak da benim hayalim. Kendi takımımda Şampiyonlar Ligi forması giymek ayrı bir mutluluk olur." ifadelerini kullandı.

Örnek aldığı dünya yıldızları

Futbolunu örnek aldığı için de genç stoper, "Virgil van Dijk'ı ve Laporte'u örnek alıyorum ama sol ayaklı olduğu için genellikle Aymeric Laporte'u daha çok izliyorum, takip ediyorum." açıklamasında bulundu.