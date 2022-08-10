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    Ahmetcan Kaplan kimdir,nereli ve kaç yaşında? Ajax'a transfer oldu mu?

    Trabzonspor'un genç stoperi Ahmetcan Kaplan'ın Ajax'a transfer olduğu iddia edildi.Bu haber sonrası Ahmetcan Kaplan'ın hayatı merak konusu oldu..
    • 10.08.2022 - 17:08
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    Ahmetcan Kaplan kimdir,nereli ve kaç yaşında? Ajax'a transfer oldu mu?

    Trabzonspor'un genç stoperi Ahmetcan Kaplan Hollanda ekibi Ajax'a transferi ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Henüz resmi açıklama yapılmazken 19 yaşındaki genç stoperin Ajax'a transfer olduğu iddia ediliyor.Bu transfer haberinin ardından genç futbolcunun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.İşte Ahmetcan Kaplan'ın hayatı..

    Ahmetcan Kaplan kimdir,nereli ve kaç yaşında? Ajax a transfer oldu mu? #1

    Ahmetcan Kaplan kimdir?

    Ahmetcan Kaplan 16 Ocak 2003 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi.Futbola Trabzonspor altyapısında başlayan genç oyuncu Trabzonspor ile ilk profesyonel sözleşmesini 10 Ağustos 2020 tarihinde imzalamıştır.

    Geçtiğimiz sezon ligin son haftalarında forma şansı bulan Ahmetcan Kaplan bu fırsatı iyi değerlendirerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Ahmetcan Kaplan kimdir,nereli ve kaç yaşında? Ajax a transfer oldu mu? #2

     

    Genç stoper bir aksilik çıkmazsa yeni sezonda Hollanda Ligi'nin köklü takımlarından Ajax'ta forma giyecek.

    Ahmetcan Kaplan Türkiye U-16,U-17,U-19 ve U-21 milli takımlarında toplam 29 kez forma giyerek milli olmuştur.


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