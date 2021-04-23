Ajax 37 yaşındaki kaleci Pasveer'i transfer etti

Hollanda ekibi Ajax, 37 yaşındaki kaleci Remko Pasveer'i önümüzdeki sezon için kadrosuna kattı. Tecrübeli file bekçisiyle 2 yıllık sözleşme yapıldığı duyuruldu.

Hollanda Ligi'nde adım adım şampiyonluğa giden Ajax, bir yandan da önümüzdeki sezon transferleri için şimdiden kolları sıvadı.

Kırmızı-beyazlılar, Vitesse'te forma giyen ve sezon sonu serbest kalacak olan Remko Pasveer'i renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlılar, 37 yaşındaki kaleciyle 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Pasveer, sezon sonunda takıma katılacak.

33 MAÇTA FORMA GİYDİ

Kariyerinde Twente, PSV Eindhoven, Heracles ve Go Ahead Eagles formaları da giyen Pasveer, bu sezon 33 maçta görev yaptı ve kalesinde 30 gol gördü. Vitesse şu ana kadar topladığı 56 puanla dördüncü sırada yer alırken, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veriyor.