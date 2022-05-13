Ajax, Altay Bayındır için geliyor

Fenerbahçe'nin başarılı eldiveni Altay Bayındır'a Ajax'tan teklif geldi. Hollanda şampiyonunun gelecek hafta İstanbul'a gelerek transferi resmiyete dökmesi bekleniyor.

Fenerbahçe bu sezon da şampiyon olamadı, kupaya ve Avrupa’ya erken havlu attı.

Buna rağmen Sarı-Lacivertliler’in birçok oyuncusu transferin gözdesi haline geldi. Bu isimlerden biri de Altay Bayındır.

Ajax, 24 yaşındaki kaleciyi bir süredir yakından takip ediyordu. Hollanda ekibi, Inter ile anlaşan Andre Onana’nın yerini Altay ile doldurmak için sonunda harekete geçiyor.

Ajax, İstanbul'a geliyor

Ligde 36. şampiyonluğuna ulaşan Kırmızı-Beyazlılar, transfer çalışmalarına hız verdi.

Oyuncu izleme komitesinin, “Transfer edilmeli” raporu sonrası Ajax’tan yetkililerin önümüzdeki haftalarda İstanbul’a gelerek Fenerbahçe’ye ilk resmi teklifi yapmaları bekleniyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Jesus önderliğinde başlayacak yeniden yapılanmaya kaynak sağlamak için 1 ya da 2 oyuncu satmak zorunda kalabilir. Ancak yönetim, kaptanlığa kadar yükselen ve takımın en önemli parçalarından biri haline gelen Altay Bayındır’ı en az 1 sezon daha kadroda tutmak istiyor. Bu nedenle Ajax’ın sarı-lacivertlileri ikna etmek için çok iyi bir rakamla masaya oturması şart.

Performansıyla alkış aldı

Bu sezon ligde 22 maçta yer alan başarılı kaleci kalesinde devleşerek rakiplerine geçit vermedi.

Sakatlığının ardından sarı-lacivertli ekibin yükselişinde önemli rol oynayan Altay Bayındır, özellikle son oynanan derbi maçtaki performansıyla takımının sahadan puan alarak ayrılmasında başrolü oynadı.