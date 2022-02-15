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    Ajax, Altay Bayındır'ı izleyecek

    Ajax, Altay Bayındır'ı izleyecek

    105 gün sonra formasına kavuşan ve Giresunspor maçında kalesinde güven veren genç eldiven Altay Bayındır, Slavia Prag maçında Ajax scoutları tarafından canlı olarak izlenecek.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 11:45
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    Fenerbahçe’de Altay Bayındır sevinci yaşanıyor. Konya maçındaki sakatlığının ardından uzun süre sahalardan uzak kalan millî eldiven, 105 gün sonra çıktığı ilk maçta yıldızlaşmayı başardı.

    Giresun’da gelen 3 puanda kritik kurtarışlarıyla önemli rol oynayan Altay, takıma da güven aşıladı. 1 numaranın performansı takımı hem rahatlattı hem ateşledi.

    Altay Bayındır, önemli eksiklerle çıkılacak Slavia Prag karşılaşmasında da sarı-lacivertlilerin en önemli silahlarından biri olacak.

    Ajax, Altay Bayındır ı izleyecek #1

    "ÖNCELİĞİM FENERBAHÇE"

    Fenerbahçe’nin henüz sözleşme yenilemediği Altay’ın en ciddi talibi Ajax. Hollandalı yetkililer, Slavia Prag maçında millî kaleciyi izlemek için Kadıköy’e gelecek.

    “Önceliğim Fenerbahçe.” diyen Altay, sarı-lacivertli formayla şampiyonluk yaşamak istese de Türkiye’de çok uzun kalacak gibi görünmüyor.

    Ajax, Altay Bayındır ı izleyecek #2

    AJAX TRANSFER İÇİN BİR ADIM ÖNDE

    23 yaşındaki eldivenin sezon sonunda Fenerbahçe’de ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Ajax, bu transfer için en ciddi aday konumunda.


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