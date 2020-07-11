Ajax'ın stadını restorana çevirdiler

Ajax'ın stadyumu Johan Cruijff Arena'da taraftarlar, kulübe ek gelir sağlamak amacıyla akşam yemeği yemeye başladılar.

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüsün ekonomik etkileri de bir hayli fazla oldu...

Gelirlerinin büyük bir kısmı kesilen kulüpler, açığı az da olsa kapatabilmek için yeni yöntemler oluşturmaya devam ediyorlar.

STADI, RESTORANA ÇEVİRDİLER

Son olarak Ajax'tan yeni bir proje geldi...

Hollanda ekibi, ek gelir sağlamak ve bir nebze rahatlamak adına yeni bir uygulamayı yürürlüğe koyarak, Johan Cruijff Arena'yı restorana çevirdi.

FİYAT 50-100 EURO ARASINDA DEĞİŞİYOR

Stadyumunu restorana çevirerek taraftarlarına benzersiz bir akşam yemeği deneyimini sunan kırmızı-beyazlı kulübün, soyunma odaları ziyaretinin de içinde bulunduğu farklı paketlerde bu eşsiz tecrübeden faydalanmak isteyen taraftarına 50 ile 100 euro arasında fatura çıkardığı belirtildi.