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Ajaxlı Promes akrabasını bıçakladı
Hollanda Milli Takımının ve Ajax'ın yıldızı Quincy Promes skandal bir haberle gündem oldu. 28 yaşındaki futbolcu akrabasını bıçakladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
- Haber Merkezi
- 13.12.2020 - 17:26
- Güncelleme : 13.12.2020 - 18:05
Hollanda Milli Takımının 40 kez formasını giymiş olan ve şu anda da futbol hayatını Ajax'ta sürdüren 28 yaşındaki Quincy Promes'in adı skandal bir olaya karıştı.
AKRABASINI BIÇAKLADI
Telegraaf'ın haberine göre; Ajax oyuncusu Quincy Promes, bıçaklanma olayı nedeniyle polis tarafından tutuklandı. Promes, aile üyesini ağır şekilde yaralamaktan dolayı suçlanıyor.
EN AZ 3 GÜN GÖZALTINDA KALACAK
Olay polis sözcüsü Jelmer Geerds tarafından doğrulandı. Gözaltına alınan Promes'in en az 3 gün hapishanede kalacağı belirtilirken bu sürenin daha da uzayabileceği gelen haberler arasında.