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    Ajaxlı Promes akrabasını bıçakladı

    Ajaxlı Promes akrabasını bıçakladı

    Hollanda Milli Takımının ve Ajax'ın yıldızı Quincy Promes skandal bir haberle gündem oldu. 28 yaşındaki futbolcu akrabasını bıçakladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2020 - 17:26
    • Güncelleme : 13.12.2020 - 18:05
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    Hollanda Milli Takımının 40 kez formasını giymiş olan ve şu anda da futbol hayatını Ajax'ta sürdüren 28 yaşındaki Quincy Promes'in adı skandal bir olaya karıştı.

    AKRABASINI BIÇAKLADI

    Telegraaf'ın haberine göre; Ajax oyuncusu Quincy Promes, bıçaklanma olayı nedeniyle polis tarafından tutuklandı. Promes, aile üyesini ağır şekilde yaralamaktan dolayı suçlanıyor.

    Ajaxlı Promes akrabasını bıçakladı #1

    EN AZ 3 GÜN GÖZALTINDA KALACAK

    Olay polis sözcüsü Jelmer Geerds tarafından doğrulandı. Gözaltına alınan Promes'in en az 3 gün hapishanede kalacağı belirtilirken bu sürenin daha da uzayabileceği gelen haberler arasında.

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