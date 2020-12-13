Ajaxlı Promes akrabasını bıçakladı

Hollanda Milli Takımının ve Ajax'ın yıldızı Quincy Promes skandal bir haberle gündem oldu. 28 yaşındaki futbolcu akrabasını bıçakladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Hollanda Milli Takımının 40 kez formasını giymiş olan ve şu anda da futbol hayatını Ajax'ta sürdüren 28 yaşındaki Quincy Promes'in adı skandal bir olaya karıştı.

AKRABASINI BIÇAKLADI

Telegraaf'ın haberine göre; Ajax oyuncusu Quincy Promes, bıçaklanma olayı nedeniyle polis tarafından tutuklandı. Promes, aile üyesini ağır şekilde yaralamaktan dolayı suçlanıyor.

EN AZ 3 GÜN GÖZALTINDA KALACAK

Olay polis sözcüsü Jelmer Geerds tarafından doğrulandı. Gözaltına alınan Promes'in en az 3 gün hapishanede kalacağı belirtilirken bu sürenin daha da uzayabileceği gelen haberler arasında.