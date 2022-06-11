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    Ajdin Hasic, Aisa Zubanovic'le evlendi

    Ajdin Hasic, Aisa Zubanovic'le evlendi

    Beşiktaş'ın 20 yaşındaki futbolcusu Ajdin Hasic, Aisa Zubanovic ile dünyaevine girdi.
    • 11.06.2022 - 13:16
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 13:32
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    Beşiktaş'ın genç futbolcusu Ajdin Hasic, sakatlığının ardından sahalara hızlı bir şekilde dönmeye hazırlanırken hayatında da önemli bir karara imza attı.

    20 yaşındaki oyuncu ülkesi Bosna Hersek'te düzenlenen bir düğünle Aiša Zubanović'le evlendi.

    "Ömür boyu mutluluklar dileriz"

    Çiftin düğününden bir kare paylaşan Beşiktaş, "Futbolcumuz Ajdin Hasic ile Aiša Zubanović, Bosna Hersek’te düzenlenen düğün töreniyle evlendi. Ajdin – Aiša çiftini tebrik eder, kendilerine bir ömür boyu mutluluklar dileriz." ifadeleriyle genç çifte iyi dileklerde bulundu.

    Ajdin Hasic, Aisa Zubanovic le evlendi #1

    Ajdin Hasic, Aisa Zubanovic le evlendi #2

    Ajdin Hasic, Aisa Zubanovic le evlendi #3


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