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    Ajdin Hasic aylar sonra geri döndü

    Ajdin Hasic aylar sonra geri döndü

    Beşiktaş’ta 7 aydır takımdan uzak olan Ajdin Hasic, sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2021 - 18:01
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 18:18
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    Beşiktaş, Süper Lig’in 13. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma ve istasyon koşularının ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışmaları yaptığı bildirildi.

    Minik kale maçla devam edilen idmanın, yarı sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçlarıyla sona erdiği belirtildi.

    Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

    Ajdin Hasic aylar sonra geri döndü #1

    HASIC 7 AY SONRA DÖNDÜ

    Siyah-beyazlılarda 7 ay süren tedavisi tamamlanan Ajdin Hasic, antrenmanlara başladı.

    Mart ayında, 21 yaş altı Bosna Hersek milli takımı maçında sakatlanan Hasic, sahalardan 7 ay uzak kaldı.

    Ajdin Hasic aylar sonra geri döndü #2

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