Ajdin Hasic: Heyecandan titredim

Beşiktaş'ın genç yeteneği Ajdin Hasic, Kayserispor'a attığı gol sonrası neler hissettiğini anlattı.

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki Bosnalı oyuncusu Ajdin Hasic, ülke basınına röportaj verdi.

Genç futbolcunun sözleri şu şekilde:

"HEYECANDAN TİTREDİM"

"Beşiktaş'ta ilk golüm. Fantastik. Maçtan sonra televizyonda röportaj verirken heyecandan titriyordum. Çok mutluydum çünkü."

"İSTANBUL'A VE İNSANLARINA AŞIK OLDUM"

"2 yıldır Türkiye'deyim. her şey harika. Başlarda alışmak zordu ama zamanla İstanbul'u tanıdım. Şehre ve insanlara aşık oldum. Beni çok iyi karşıladılar. Burası yaşamak için çok güzel bir yer."





"İYİ Kİ BEŞİKTAŞ'A GELMİŞİM"

"Beşiktaş beni genç milli takımda izledi. Menajerim, Beşiktaş'ın en iyi seçenek olduğunu söyledi. Ben de Beşiktaş'ı seçtim ve hiç pişman olmadım. İyi ki Beşiktaş'a gelmişim. Çünkü Beşiktaş, harika bir kulüp. Büyük bir taraftarı var."

Soru: Futbolda idollerin kimler?

"Çocukken Ronaldinho. Şu anda Messi."

Soru: Beşiktaş'taki takım arkadaşlarınızdan en çok kim sizi etkiliyor?

"Adem Ljajic. Bana göre Türkiye'nin en iyi oyuncularından biri. Ancak sakatlık buna engel oluyor. Ondan çok şey öğrendim. Sürekli iletişim halindeyiz. Onun hikayelerini ve deneyimlerini dinlemekten keyif alıyorum. Ayrıca Vida'yı söyleyebilirim."