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    Ajdin Hasic ve Atakan Üner'in son durumu

    Beşiktaş Kulübü, Ajdin Hasic’in sol uyluk üst adalesinde evre 2 strain, Atakan Üner'in de sağ diz arka adalesinde evre 1 strain tespit edildiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 17:29
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    Ajdin Hasic ve Atakan Üner'in son durumu

    Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'a, iki fubolcudan kötü haber geldi.

    Siyah-beyazlı kulüp, sakatlıkları bulunan Ajdin Hasic ve Atakan Üner'in sağlık durumlarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

    Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

    "Futbolcularımızdan Ajdin Hasic’in, takımımızın 17 Ekim Cumartesi günü yaptığı antrenman sırasında ağrı hissetmesi üzerine yapılan değerlendirme neticesinde, sol uyluk üst adalesinde (vastus intermedius) evre 2 strain, Atakan Üner’in ise 18 Ekim Pazar günü yapılan çalışması sonrası gerçekleştirilen kontrolünde sağ diz arka adalesinde (popliteus) evre 1 strain tespit edilmiştir. İki futbolcumuzun da tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

    Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

    Ajdin Hasic ve Atakan Üner in son durumu #1

    Ajdin Hasic ve Atakan Üner in son durumu #2

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