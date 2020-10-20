Ajdin Hasic ve Atakan Üner'in son durumu

Beşiktaş Kulübü, Ajdin Hasic’in sol uyluk üst adalesinde evre 2 strain, Atakan Üner'in de sağ diz arka adalesinde evre 1 strain tespit edildiğini duyurdu.

Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'a, iki fubolcudan kötü haber geldi.

Siyah-beyazlı kulüp, sakatlıkları bulunan Ajdin Hasic ve Atakan Üner'in sağlık durumlarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcularımızdan Ajdin Hasic’in, takımımızın 17 Ekim Cumartesi günü yaptığı antrenman sırasında ağrı hissetmesi üzerine yapılan değerlendirme neticesinde, sol uyluk üst adalesinde (vastus intermedius) evre 2 strain, Atakan Üner’in ise 18 Ekim Pazar günü yapılan çalışması sonrası gerçekleştirilen kontrolünde sağ diz arka adalesinde (popliteus) evre 1 strain tespit edilmiştir. İki futbolcumuzun da tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."