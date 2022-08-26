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    Ajdin Hasic'i Giresunspor istiyor

    Beşiktaş'ın genç futbolcusu Ajdin Hasic, Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'a gitmeye hazırlanıyor.
    • 26.08.2022 - 12:43
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 13:09
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    Ajdin Hasic'i Giresunspor istiyor

    Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Ajdin Hasic'in yeniden kiralanması gündeme geldi.

    Genç yıldız adayına Giresunspor talip olurken, Hasic için Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Teklifimizi ilettik, yanıt bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

    Ajdin Hasic i Giresunspor istiyor #1

    Göztepe de ilgileniyor

    Giresunspor konusunda son kararı Hasic'in vereceği ifade edilirken, 20 yaşındaki genç oyuncuyla Göztepe'nin de ilgilendiği belirtildi.


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