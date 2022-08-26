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Ajdin Hasic'i Giresunspor istiyor
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Ajdin Hasic, Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'a gitmeye hazırlanıyor.
- 26.08.2022 - 12:43
- Güncelleme : 26.08.2022 - 13:09
Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Ajdin Hasic'in yeniden kiralanması gündeme geldi.
Genç yıldız adayına Giresunspor talip olurken, Hasic için Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Teklifimizi ilettik, yanıt bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Göztepe de ilgileniyor
Giresunspor konusunda son kararı Hasic'in vereceği ifade edilirken, 20 yaşındaki genç oyuncuyla Göztepe'nin de ilgilendiği belirtildi.