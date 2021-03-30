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    Ajdin Hasic'in sağlık durumu

    Beşiktaş'ın genç ismi Ajdin Hasic'in Bosna Hersek U21 Takımı'nın formasını giydiği sırada sakatlanmasının ardından durumu belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2021 - 20:11
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    Ajdin Hasic'in sağlık durumu

    Bosna Hersek U21 Takımı'nın Karadağ U21 ile oynadığı mücadelenin 72. dakikasında sakatlanan Beşiktaşlı Ajdin Hasic'in durumu belli oldu.

    ÇAPRAZ BAĞLARINDA YIRTIK TESPİT EDİLDİ

    Sırp basını, Ajdin Hasic'in Saraybosna'ya döndükten sonra sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu. Kontrolde, ilk belirlemelere göre 19 yaşındaki futbolcunun çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.

    Beşiktaşlı Ajdin Hasic'in ameliyat olması halinde aylarca sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

    Siyah-beyazlı takımda bu sezon 8 lig maçına çıkan Ajdin Hasic, toplam 215 dakika sahada kalırken; 2 gol attı.

    Ajdin Hasic in sağlık durumu #1

    Ajdin Hasic in sağlık durumu #2

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