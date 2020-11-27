Ajdin Hasic'in testi pozitif çıktı

Beşiktaş Kulübü, Ajdin Hasic'in koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Bosnalı oyuncu, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a, Ajdin Hasic'ten kötü haber geldi.

Siyah-beyazlılar, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Bosnalı oyuncunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

SADECE HASIC'IN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

"Futbol Takımımızın, Süper Lig’in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde; daha önce testi pozitif sonuçlanmış, TFF Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde iki adet testte negatif sonuç alınan futbolcumuz Ajdin Hasic’te yeniden pozitif bulguya rastlanırken diğer testlerde negatif sonuç elde edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz Ajdin Hasic’in takip ve izolasyonuna ilgili protokoller gereğince derhal başlanmıştır."