Ajdin Hasic'ten klas gol

Beşiktaş'ın Bosnalı futbolcusu Ajdin Hasic, 77'de Aboubakar'ın yerine oyuna girdikten sonra 89. dakikada enfes bir gole imza attı. Ceza sahası dışından Gökhan'ı avlayan Hasic'in golü alkış aldı.

Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor'u 6-0 yenen Beşiktaş'ta Larin'in 4 golünün yanı sıra genç futbolcu Ajdin Hasic de öne çıkan isimler arasında yer aldı.

GÖKHAN'I ÇARESİZ BIRAKTI

77. dakikada Vincent Aboubakar'ın yerine oyuna giren 19 yaşındaki futbolcu ceza sahası dışından attığı enfes golle taraftarların gözlerinin pasını sildi.

Mücadelenin 89. dakikasında yaklaşık 25 metreden kaleye vuran Bosnalı futbolcunun şutu direkten içeri girdi. Kaleci Gökhan'ın ise çabası bu enfes golü engellemeye yetmedi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

"BÖYLE DEVAM ETMEYİ UMUYORUM"

Maç sonrası oyunu değerlendiren genç oyuncu, "Gol atmak, skor tabelasında yer almak güzel. Önemli olan 3 puan almak, lideriz, gol yemiyoruz. Böyle devam etmek en büyük hedefimiz." dedi.

Attığı goller için konuşan Hasic, "Böyle devam etmeyi umuyorum, çok mutluyum, 2 gol attım son 2 maçta. Ne diyeceğimi bilemiyorum" ifadelerini kullandı.