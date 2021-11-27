Akdeniz derbisinin galibi Antalyaspor

Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor, sahasında konuk ettiği Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmasında Antalyaspor, Alanyaspor'u ağırladı.

Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Antalyaspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Bünyamin Balcı, 68. dakikada Paul Mukairu ve 90. dakikada Floranus kaydetti. Bünyamin Balcı, Mukairu'nun golünde ise asisti yapan isim oldu.

Antalyaspor'un 51. dakikada Mukairu ile bulduğu gol VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

ANTALYSPOR 11. SIRAYA YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından Antalyaspor, son 4 maçında 3. galibiyetini aldı ve 18 puanla 11. sırada yer aldı. Son 3 maçında 2. mağlubiyetini alan Alanyaspor ise 24 puanla 4. sırada yer buldu.

Antalyaspor, gelecek hafta Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Alanyaspor ise Sivasspor'u konuk edecek.