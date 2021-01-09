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    Akhisar'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif

    Akhisarspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 09.01.2021 - 14:45
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    Akhisar'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif

    TFF 1. Lig'de 13. hafta erteleme maçında 11 Ocak Pazartesi günü Adanaspor'u konuk edecek Akhisarspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

    SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, Adanaspor maçı öncesinde teknik heyet ve futbolculara yapılan testlerde 2 oyuncuda pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

    Sağlık durumları iyi olan futbolcuların izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.

    Akhisar da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif #1

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