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- Akhisar'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif
Akhisar'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif
Akhisarspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
- Haber Merkezi
- 09.01.2021 - 14:45
TFF 1. Lig'de 13. hafta erteleme maçında 11 Ocak Pazartesi günü Adanaspor'u konuk edecek Akhisarspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, Adanaspor maçı öncesinde teknik heyet ve futbolculara yapılan testlerde 2 oyuncuda pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.
Sağlık durumları iyi olan futbolcuların izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.