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    Akhisar'dan 'sahte futbolcu' iddialarına yanıt

    Akhisar'dan 'sahte futbolcu' iddialarına yanıt

    1. Lig takımlarından Akhisarspor, Martins Onyebueke'nin futbolcu olmadığı iddialarına sert bir şekilde yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2021 - 13:40
    • Güncelleme : 25.04.2021 - 13:55
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    Geçtiğimiz günlerde Akhisar'ın devre arasında transfer ettiği Martins Onyebueke'nin futbolcu olmadığı iddiaları spor kamuoyuna bomba gibi düşerken yeşil-siyahlı takımdan konuya ilişkin açıklama geldi.

    "TEPKİ GÖSTERMEYE DAVET EDİYORUZ"

    Sahte futbolcu iddialarını reddeden Akhisar kulübünden yapılan açıklamada haberlere gelen yorumların ırkçılık olduğu ifade edildi.

    İşte yapılan açıklama...

    Akhisar dan sahte futbolcu iddialarına yanıt #1

    FOTOĞRAFLARLA CEVAP

    Öte yandan üst üste yapılan paylaşımlarla Martins Onyebueke'nin daha önce katıldığı turnuvalardan da fotoğraflar ve videolar paylaşıldı.

    Akhisar dan sahte futbolcu iddialarına yanıt #2

    Akhisar dan sahte futbolcu iddialarına yanıt #3

    Akhisar dan sahte futbolcu iddialarına yanıt #4

    Akhisarlı Onyebueke'nin futbolcu olmadığı anlaşıldı - HABERİ

    Akhisar dan sahte futbolcu iddialarına yanıt #5

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