Akhisar'dan 'sahte futbolcu' iddialarına yanıt

1. Lig takımlarından Akhisarspor, Martins Onyebueke'nin futbolcu olmadığı iddialarına sert bir şekilde yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde Akhisar'ın devre arasında transfer ettiği Martins Onyebueke'nin futbolcu olmadığı iddiaları spor kamuoyuna bomba gibi düşerken yeşil-siyahlı takımdan konuya ilişkin açıklama geldi.

"TEPKİ GÖSTERMEYE DAVET EDİYORUZ"

Sahte futbolcu iddialarını reddeden Akhisar kulübünden yapılan açıklamada haberlere gelen yorumların ırkçılık olduğu ifade edildi.

İşte yapılan açıklama...

FOTOĞRAFLARLA CEVAP

Öte yandan üst üste yapılan paylaşımlarla Martins Onyebueke'nin daha önce katıldığı turnuvalardan da fotoğraflar ve videolar paylaşıldı.