Akhisarlı futbolcular yönetimi protesto etti

Akhisarsporlu futbolcular, Bandırmaspor maçının ardından beIN Sports röportaj alanında toplu bir şekilde yönetimi protesto etti.

TFF 1. Lig 2. haftasında oynanan Bandırmaspor - Akhisarspor maçı sonrasında Akhisarsporlu futbolcular yayıncı kuruluşa gelerek maç öncesindeki tepki hakkında konuştu.

Akhisarsporlu futbolcular toplu bir şekilde röportaj alanına geldi ve Kadir, maçın ardından yönetimle yaşanan problemler hakkında açıklamalarda bulundu.

"7 AYDIR BÜYÜK SIKINTILARIMIZ VAR"

"7 aydır büyük sıkıntılarımız var. Bunları aşamıyoruz. Her kulüpte olabilir ama 7 aydır bize söylenen yalanlar var. Verilen sözler, gerçekleştirilmeyen şeyler var. Biz bunlara tepki gösterdik. Bizim TFF ile sorunumuz yok. Sorunumuz kulüple. Başkanımızla çok konuştuk ama çözüm alamadık. Elimizden geldiğince Akhisarspor için mücadele edeceğiz. Bir şekilde yolumuza devam edeceğiz."

Akhisarspor, deplasmanda oynadığı maçta Bandırmaspor'a 1-0 mağlup oldu ve böylelikle ligin 2. haftasında 1 puanda kaldı.