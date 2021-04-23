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    Akhisarlı Onyebueke'nin futbolcu olmadığı anlaşıldı

    Akhisarlı Onyebueke'nin futbolcu olmadığı anlaşıldı

    Akhisarspor'un devre arası transfer ettiği Martins Chisom Onyebueke'nin, futbolcu olmadığı ortaya çıktı.
    • DHA
    • 23.04.2021 - 14:14
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 15:24
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    Henüz 2 yıl önce Türkiye Kupası şampiyonu unvanıyla ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda temsil eden, Süper Lig kulübüyken 2 yılda 2.Lig'e düşmenin eşiğine kadar gelen Akhisarspor'da, devre arası transferleriyle ilgili şüpheler sürüyor.

    KAFALAR KARIŞTI

    DHA'nın haberine göre; Eylül 2020'de kulüp yönetimini devralmadan önce yönetime aldığı kardeşleriyle birlikte futbolcu menajerliği şirketi bulunan Evren Özbey'in başkanlığını yaptığı yeşil-siyahlılarda devre arasında yurt dışından transfer edilen Martins Chisom Onyebueke, amatör veya profesyonel olarak hiçbir kulüpte forma giymeden kadroya dahil edildi.

    Akhisarlı Onyebueke nin futbolcu olmadığı anlaşıldı #1

    20 YAŞINDA İLK LİSANS

    Futbol Federasyonu, Nijeryalı'yla ilgili yurt dışında hiçbir kulüp bilgisine rastlanmadığı için resmi internet sitesindeki futbolcu bilgilerine lisans türü olarak yurt içi veya yurt dışı transfer değil, "Amatör olmadan profesyonelliğe geçiş" notunu düştü.

    27 TRANSFERDEN 13'Ü FORMA GİYMEDİ

    Öte yandan, devre arası yapılan aralarında Onyebueke'nin de bulunduğu 27 transferden 13'ü hiçbir maçta forma giymedi.

    Akhisarlı Onyebueke nin futbolcu olmadığı anlaşıldı #2

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