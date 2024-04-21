Akhisarspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü 2018 yılında Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor, TFF 3. Lig 3. Grup'ta 27. hafta sonucunda Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

AA

Müzesinde Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa bulunan Akhisarspor'un, son hafta öncesinde Bölgesel Amatör Lig'e düşmesi kesinleşti.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Akhisar Stadı'nda konuk ettiği Erbaaspor'a 6-2 yenilen Akhisarspor, son hafta öncesinde lige veda etti.

Süper Lig'de kaldıkları 7 yıla birçok başarı sığdırdılar

Akhisarspor, 2007-2008 sezonu bitiminde TFF 3. Lig'den TFF 2. Lig'e yükseldikten sonra 2009-2010 sezonu bitiminde TFF 1. Lig'e ve 2011-2012 sezonunda Süper Lig'e çıktı.

Süper Lig’de üst üste 7 sezon mücadele eden, birer kez Türkiye Kupası'nı ve TFF Süper Kupa'yı müzesine götüren, birer kez de aynı organizasyonları finalde kaybeden Ege temsilcisi, 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yer aldı.

Üst üste küme düştüler

2018-2019 sezonunda Süper Lig'den düşen Akhisarspor, 2019-2020'de 1. Lig play-off yarı finalinde Fatih Karagümrük'e elenerek finale kalamadı.

2020-2021’de TFF 1. Lig’den düşen Manisa temsilcisi, 2021-2022'de TFF 2. Lig'e veda ettikten sonra bu sezonda TFF 3. Lig'de tutunamadı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)