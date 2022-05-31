Akhisarspor'a kayyum atandı

Bir zamanlar Avrupa kupalarında boy gösteren ancak bu sezon 3. Lig'e düşen Akhisarspor, büyük bir şok yaşadı.

Bir zamanlar UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa başarıları yakalayan, Spor Toto Süper Lig'de 7 sezon mücadele eden ancak TFF 3. Lig'e düşen Akhisarspor'a bu kez kayyum atandı.

Geçtiğimiz yıl mart ayında yapılan Akhisarspor'un olağanüstü kongresinden sonra kongrenin usulsüz üyelerle yapılması üzerine dernek üyeleri Ali Dal ve Sedat Kumanova tarafından dava açılmıştı. Aradan geçen 14 ay sonra mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Açıklama geldi

Karara göre mevcut yönetimin yetkileri durdurularak kulübe kayyum heyeti atandı. Kayyum heyeti avukat Tayyar Ünsal ve mali müşavir Abdulkadir Yavuz Özdem basın açıklaması yaparak en kısa sürede kulübü genel kurula hazırlamayı planladıklarını söyledi. Av. Tayyar Ünsal yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Akhisar 2. Asli Hukuk Mahkemesi, ben Av. Tayyar Ünsal ve Mali Müşavir Abdülkadir Yavuz Özdem'i Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'ne atadı. Yönetim Kurulu'nun tüm yetkilerini tarafımıza devretti. Ancak bu yetkiler bir sonraki Genel Kurul'un yeni Yönetim Kurulu'nu seçmesine kadar yahut bugünden itibaren en fazla 4 ay süreyle devam edecektir. Görevimiz, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'ni hukuka uygun olarak, en sağlıklı şekilde Genel Kurul'a taşımaktır.



Kulübün tüzüğü neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Yani eğer bir üyelik başvurusu olursa bunu tüzüğe göre değerlendirmek, kabul etmek ve ya reddetmek bizim görevimiz dahilindedir. Bu konuda yasalara uygun olarak hareket edeceğiz.



Görevimiz 4 ayla sınırlı olmakla birlikte, hedefimiz transfer gibi sporun süreci dahilindeki gerekliliklerin aksamaması için, kulübün menfaatlerine uygun olarak en kısa süre içerisinde hızlı hareket ederek kulübü Genel Kurul'a hazırlamayı planlıyoruz."