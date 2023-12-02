Akhisarspor'da başkan ve yönetim kurulundan istifa kararı! Yedi sezon oynadığı Süper Lig'den TFF 3. Lig'e kadar gerileyen, tarihinde Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Akhisarspor'un bugün kendi evinde Büyükçekmece Tepecikspor'a 5-0 kaybetmesinin ardından Kulüp Başkanı İrfan Ezer ve Yönetim Kurulu Üyeleri istifa kararı aldıklarını açıkladı.

İHA

2018 ve 2019 yıllarında 2 sezon üst üste Türkiye Kupası finali ve 2 kez de Süper Kupa maçı oynayan, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 de Türkiye Kupası sahibi ilk Anadolu takımı olarak tarihe geçen Akhisarspor'da şok bir gelişme yaşandı.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Akhisarspor bugün kendi evinde Büyükçekmece Tepecikspor'a 5-0 yenilmesinin ardından eylül ayında olağanüstü kongre ile göreve gelen Kulüp Başkanı İrfan Ezer ve Yönetim Kurulu Üyeleri kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptıkları açıklama ile istifa kararı aldıklarını duyurdu.

"İstifa etme kararı almış bulunmaktayız"

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Akhisarspor Yönetim Kurulu olarak, 02.12.2023 tarihi itibarıyla istifa etme kararı almış bulunmaktayız. Kamuoyuna duyurulur.

Başkan İrfan Ezer ve yönetim kurulunun istifa kararının arkasındaki sebepler henüz netlik kazanmazken, kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama, taraftarlar ve spor camiasında şok etkisi yaşattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)