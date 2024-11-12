Akhisarspor'da kötü günler! Maçlara çıkamaz hale geldiler

İHA

Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan ve 2 yıl üst üste her iki kupada da final oynayan bir ilçe takımı olarak tarihe geçen Akhisarspor'da kötü günler yaşanıyor.

Yeşil-siyahlılar, BAL 8. Grup'ta Eti Maden Eti Spor ve Burhaniye Belediyespor'a 9-0, Manisa 1965 Spor Kulübü ve İznikspor'a 7-0, Yeni Çanspor'a 7-3 ve Domaniçspor'a 3-0 mağlup olarak, 6 maçta 6 mağlubiyet alırken, attığı 3 gole karşılık kalesinde 42 gol görmüştü.

MAÇLARA ÇIKAMAYACAKLAR

7. haftada evinde oynaması gereken TKİ Tavşanlı Linyitspor müsabakasına çıkmayan Akhisarspor'un, bundan sonraki maçlara da çıkmayacağı öğrenildi.

2 KUPA KAZANDILAR

Akhisarspor, 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye Kupası finali oynamış, 2018 yılında Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

2018'de Türkiye Kupası şampiyonu olarak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşan Akhisarspor, normal süresi 1-1 biten müsabakayı penaltı atışları sonrası 5-4 kazanarak yılı çifte kupayla kapamıştı.