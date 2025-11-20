Akın Gürlek'ten bahis soruşturması açıklaması: Futbolumuzun temizlenmesini istiyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Futbolda yasa dışı bahis soruşturması...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde düğmeye bastı ve yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltılar gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim 2025 tarihinde '371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği' şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesi üzerine devam eden soruşturmada bu kez Akın Gürlek, gazetecilerle bir araya geldi ve son gelişmeleri paylaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, gazetecilerle yaptığı toplantıda futbolun temizlenmesini istediklerini söyledi.

Gürlek'in konuşmasından öne çıkan başlıklar ise şöyle;

"BİR OPERASYON DAHA OLABİLİR"

"İlerleyen günlerde bir operasyon daha olabilir. Kesinlikle futbolumuzum temizlenmesini istiyoruz.

"SÜRECİN LİGLERE ZARAR VERMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Bu sürecin devam eden liglerimize zarar vermesini istemiyoruz. Sosyal medyada algı yapanlar içinde ayrı bir soruşturma yürütüyoruz.

"BİZE İHBARDA BULUNUYORLAR"

“TFF ve bizim yürüttüğümüz soruşturma başka. Biz doğrudan doğruya orayla bağlı değiliz. PFDK tarafından menedilen futbolcularla ilgili soruşturma açılacak diye bir durum söz konusu değil. Adli soruşturmayı gerektirmiyor.

Bize ihbarda bulunuyorlar. Biz gereğini yapıyoruz. Bu konuda bilgi kirliliği var. Bir bilgi havuzumuz var. Birincisi federasyon başkanlığı hakemle ilgili ceza veriyor o bize ihbarda bulunuyor.

"TANIK BEYANLARI VAR"

Bizim bunun haricinde CİMER ve ihbar şikayet hattı var bu şekilde çok fazla şikayet var. Tanık beyanları var. Bizim resen dinlediğimiz tanık beyanları var. Mutlaka MASAK raporu alıyoruz. UEFA ile İNTERPOL ile anlaşmamız var. Onlar bize liste gönderecekler. İlerleyen günlerde bir operasyon daha yapabiliriz. Futbolun temizlenmesini istiyoruz.

"KULÜP BAŞKANLARINI DA OPERASYONLARDA GÖRECEKSİNİZ"

Biz soruşturmanın sonuna kadar gideceğiz. Sadece hakemler değil kulüp başkanlarını da operasyonlarda göreceksiniz.

MASAK, HTS raporları önemli. Yurtdışında çalıştığımız kurumlar belgelerini gönderecek bekliyoruz. Burada olumsuz algı oluşmasın. lekelenmeme hakkını önemsiyoruz."