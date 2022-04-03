Akyazı'da şov zamanı

Trabzonspor Stadı'nda bu akşam müthiş bir atmosfer olacak. Derbi biletlerini çıktığı gibi bitiren 40 bin taraftar, tribünlerde yapılacak koreografiyle görsel şölen sunacak.

Akyazı’da bugün tarihi günlerden biri yaşanacak...

Günlerdir Trabzonspor Stadı’nda koreografi hazırlığı yapan taraftar grupları, saat 20.30’da başlayacak derbi öncesi izleyenlere görsel bir şölen sunacak.

Farklı tribünlerde pankartlar, kartonlar ve dev bayraklarla adeta gövde gösterisi yapılacak.

HEP BİRLİKTE SAHUR YAPILDI

Koreografi hazırlayan taraftarlar gece de stada giderek son kontrolleri yaptı. Sahur vakti hep birlikte yemek yiyen Trabzonlular maça hazırız mesajı verdi.

AVRUPA'DAN DA BİRÇOK TARAFTAR GELİYOR

Derbinin biletlerini çıktığı gibi yaklaşık 8 dakika içinde tamamen bitiren Trabzonsporlular, şampiyonluk yolunda takımlarının en büyük itici gücü olacaklar.

Maça gidemeyecekler için şehrin farklı noktalarında dev ekranların kurulacağı öğrenilirken, sadece İstanbul değil Avrupa’dan da yüzlerce taraftar Trabzon’a akın ediyor. Uçaklar full çekerken, otellerde yüzde yüz doluluk oranına ulaşıldı.