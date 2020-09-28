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    Al Ahli, Josef de Souza'yı geri çağırdı

    Beşiktaş'ın bir süre önce kadrosuna kattığı Josef de Souza'yı eski takımı Al Ahli geri çağırdı. Suudi Arabistan ekibi, Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini haksız feshettiğini savunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2020 - 17:11
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    Al Ahli, Josef de Souza'yı geri çağırdı

    Süper Lig'de üst üste kötü sonuçlar alan Beşiktaş'a bir kötü haber de Josef de Souza'dan geldi.

    NTV Spor'da yer alan habere göre; Brezilyalı futbolcunun eski takımı Al Ahli oyuncuyu geri çağırdı.

    Al Ahli, Josef de Souza yı geri çağırdı #1

    HAKSIZ FESİH DİYORLAR

    Suudi Arabistan kulübü, 31 yaşındaki futbolcunun sözleşme feshinin haksız olduğunu iddia ediyor.

    Brezilyalı futbolcu, maaşını 6 ay alamadığı için Al Ahli ile kontratını tek taraflı sonlandırmış ve Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

    Josef de Souza'nın lisansını henüz çıkartamayan siyah beyazlılar, geçici lisans için FIFA'ya başvurdu.

    Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı oyuncunun Al Ahli ile arasındaki anlaşmazlığın çözülmemesi halinde Josef de Souza ile yapılan 2 yıllık anlaşmayı feshetme hakkına sahip.

    Al Ahli, Josef de Souza yı geri çağırdı #2

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