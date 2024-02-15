Al Musrati'den Fenerbahçe itirafı Beşiktaş'ın Libyalı ön liberosu Mohamed Al Musrati, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe ile bazı temasları olduğunu ancak kulübü Braga'nın transfere izin vermediğini açıkladı.

ensonhaber.com

Beşiktaş'ın yeni transferi Mohamed Al Musrati, siyah-beyazlı takımın antrenmanı öncesi bir basın toplantısı düzenledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Al Musrati'nin açıklamaları şöyle:

"Santos'un fikirlerini beğendim"

Transfer dönemi bitmeden 5 gün önce hocayla konuştum ve hocadan duyduğum fikirleri beğendim ve ailemle birlikte buraya gelmeye karar verdim.

"Önümüzdeki sezon şampiyon olmak istiyoruz"

Musrati'nin nasıl bir futbolcu olduğunu herkese göstermem gerekiyor. Hedefim en üste seviyede oynamak ve özellikle önümüzdeki sezon şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak.

"Üzerimde baskı yok"

İyi bir takım için paralar harcamanız gerekiyor. Şu anki hocamız gibi iyi bir hocanızın da olması gerekiyor. Bonservis bedelimle ilgili bir baskı hissetmiyorum. Saha içinde ve saha dışında sakin bir insanım bu konuyla ilgili üzerimde bir baskı yok.

"Serdar Saatci bana her şeyi anlattı"

Gelmeden önce Serdar Saatci ile konuştum ve bana burayla ilgili her şeyi anlattı. Burada çok mutlu olacağımı söyledi bana. Taraftarımızdan bahsetti. Burada olduğum için mutluyum.

"Burada başarılı olmak için her şey var"

Zor bir dönemde geldiğimi biliyorum ama büyük geçmişi olan bir takımadayım. Oyuncu kalitesinin farkındayım. Burada başarılı olmak için her şey var. Harika bir hocamız da var. Zirve için elimizden geleni yapacağız.

"Beşiktaş'ı seçme sebebim..."

Burası ailem gibi ve burayı seçme sebebim de başarılı olmak ve şampiyonluklar yaşamak. Başkanla direkt temas halindeydim. Kendisi kulübü bizzat anlattı.

"Zeminler daha iyi olabilir"

Antrenman sahası ve tesislerimiz, Portekiz'e göre biraz farklı. Zeminler belki biraz daha iyi olabilirdi.

Fenerbahçe sorusu

Al Musrati, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe ile adının anılmasının sorulması üzerine ise "Geçtiğimiz yaz bazı temaslar oldu ama Braga bu teklifleri kabul etmedi Şampiyonlar Ligi'nde oynamamı istedikleri için. Ama bu transfer döneminde gitmeme izin verdiler." yanıtını verdi.