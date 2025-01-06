Fatih Terim, Al Shabab ekibinin teknik direktörü olarak Suudi Arabistan'da çıktığı ilk resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.
Terim'in yönetimindeki Al Shabab, Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası çeyrek finalinde Al Fayha'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
AL SHABAB, YARI FİNALE YÜKSELDİ
Deneyimli teknik adamla ilk maçına çıkan Suudi Arabistan ekibinin gollerini, 2. dakikada Daniel Podence ve 26. dakikada Abderrazak Hamdallah attı.
Al Fayha'nın golü 88. dakikada Mokher Al-Rashidi'den geldi.
"ALLAH KERİM, FATİH TERİM"
Müsabakanın ardından ise Al Shabab futbolcuları ve teknik ekibi tribünleri selamlamaya gitti.
Bu esnada ise tribünleri dolduran futbolseverler, Fatih Terim'e sevgi gösterisinde bulundu.
Al Shabab taraftarları, "Allah Kerim, Fatih Terim" tezahüratları yaptı.
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