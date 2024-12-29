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Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Shabab ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

İstanbul'dan uçakla takımın kamp yaptığı Katar'ın başkenti Doha'ya gelen Terim, takımla ilk kez bir araya geldi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise Fatih Terim kulübün sosyal medya hesabına konuştu.

"BİRBİRİMİZİ ÇOK İYİ ANLADIK"

Terim, şu ifadeleri kullandı:

Burada olmaktan son derece mutluyum. Son yıllarda Suudi Arabistan'ın artan lig seyri, herkes tarafından çok beğenilen bir lig olmaya doğru gidiyor. Al Shabab ile ilk görüşmelerimizden itibaren birbirimizi çok iyi anladığımızı düşünüyorum. O yüzdendir ki çok hızlı ortak bir noktaya vardık. Birbirimizi çok iyi anladık. Teşekkür etmem gereken iki kişi var. Birisi Prens Abdurrahman Bin Türki. Bir diğeri başkanımız Mohamad Almunajem.

"YALLAH SHABAB"

Fatih Terim ayrıca, şunları dedi: