Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Shabab ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı.
İstanbul'dan uçakla takımın kamp yaptığı Katar'ın başkenti Doha'ya gelen Terim, takımla ilk kez bir araya geldi.
Yaşanan bu gelişmenin ardından ise Fatih Terim kulübün sosyal medya hesabına konuştu.
"BİRBİRİMİZİ ÇOK İYİ ANLADIK"
Terim, şu ifadeleri kullandı:
Burada olmaktan son derece mutluyum. Son yıllarda Suudi Arabistan'ın artan lig seyri, herkes tarafından çok beğenilen bir lig olmaya doğru gidiyor. Al Shabab ile ilk görüşmelerimizden itibaren birbirimizi çok iyi anladığımızı düşünüyorum. O yüzdendir ki çok hızlı ortak bir noktaya vardık. Birbirimizi çok iyi anladık. Teşekkür etmem gereken iki kişi var. Birisi Prens Abdurrahman Bin Türki. Bir diğeri başkanımız Mohamad Almunajem.
"YALLAH SHABAB"
Fatih Terim ayrıca, şunları dedi:
Çünkü bu görüşmeler süresince nezaketli bir davranış sergilediler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Muhakkak ki lig sıralamasında geride gibi duruyoruz. Ama bu hiçbir şeyden vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Tarihi başarılarla dolu Al Shabab takımının eski günlere dönmesi için beraberce çaba sarf edeceğiz. Yeni bir sayfa açtığımız Suudi Arabistan'da çok heyecanlıyım. İnşallah her şey gönlümüzce olur. Ortaya kendi oyun felsefemizi kendi ve oyun anlayışımızı koyacağız. Yallah Shabab.
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