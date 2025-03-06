Al-Shabab'ta maaş krizi çıkmıştı: Fatih Terim konuyla ilgili konuştu

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Ünlü teknik direktör Fatih Terim, Yunanistan ekibi Panathinaikos macerasının ardından sürpriz bir şekilde yıl sonunda Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Shabab'ın başına geçmişti.

Ancak Terim'in takımı Al-Shabab'da kriz patlak verdi.

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre, futbolcular Hamdallah ve Carrasco'nun öncülüğünde yaklaşık üç aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle yönetime tepki gösterdi.

TERİM DOĞRULADI: MAALESEF YAŞANDI, OYUNCULAR ANTRENMANA ÇIKMADI

Al-Shabab oyuncularının maaşlarını alamamaları nedeniyle antrenmana çıkmadığı öğrenilirken, özellikle başkanın politikalarına karşı çıkan bazı yöneticilerin, yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle görevlerinden ayrılma kararı aldığı bildirilmişti.

Yaşananların ardından Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, kulübün yaşadığı maddi sıkıntılar ve futbolcuların 3 aydır maaşlarını alamadığı yönündeki iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

"GEREKLİ AÇIKLAMAYI KULÜP YAPACAKTIR"

Oyuncuların geçtiğimiz günlerde antrenmana çıkmadığını söyleyen deneyimli teknik adam, "Maalesef bu sorun yaşandı, futbolcular antrenmana çıkmadı. Ancak bu basın toplantısında konuşulmayacak kadar hassas bir konu. Gerekli açıklamayı kulüp yönetimi yapacaktır" şeklinde konuştu.

Al Nassr ile cuma günü oynayacakları maç öncesi basın toplantısında konuşan Fatih Terim, "Al-Nassr gibi güçlü bir takımla karşı karşıyayız. Maça hazırlanmak için iki günümüz var ve antrenmandaki tüm oyuncuların performansından memnunum." sözlerini sarf etti.

CRİSTİANO RONALDO YORUMU

Fatih Terim, son olarak Al Nassr ve takımın yıldız ismi Cristiano Ronaldo ile ilgili, "Cristiano Ronaldo ile teknik direktör olarak birkaç kez karşılaştım. Yüksek hırs ve potansiyele sahip bir oyuncu. Suudi Ligi'ndeki varlığı net bir değişime yol açtı. Al-Nassr seçkin oyunculara sahip harika bir takım." değerlendirmesinde bulundu.