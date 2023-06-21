Alan Hutton: Ryan Kent kötü bir hamle yapmadı Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, ülkesinde de gündemde. Başarılı oyuncunun Türkiye'ye transfer olmasını Rangers'ın eski futbolcusu Alan Hutton değerlendirdi.

Rangers'ın eski oyuncusu Alan Hutton, Ryan Kent'in Fenerbahçe'ye transferini değerlendirdi.

Hutton, açıklamasında İngiliz futbolcunun Fenerbahçe'ye imza atmasına şaşırdığını söyledi.

"Kötü bir hamle değil"

Alan Hutton, Kent'in Fenerbahçe'ye transferi için "Bunun kötü bir hamle olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Açıklamalarına devam eden 38 yaşındaki eski futbolcu şöyle devam etti:

Alan McGregor ile bu konuyu konuştum, o Türkiye'de oynamıştı. (Beşiktaş'ta oynadı) "Maaşlar ve ödemeler gibi şeyler söz konusu olduğunda sorunlar olabiliyor. İşlerin yapısı oyuncu için biraz can sıkıcı olabiliyor" dedi. Bence futbol açısından büyük bir takım, harika bir atmosfer var. Taraftarlar zaman zaman çılgın olabiliyor. Bence bu Kent'in keyif alacağı bir şey.

Hutton son olarak, "Kent'in İngiltere'ye gideceğini düşünüyordum ama büyük bir kulüpte ve iyi işler yapmak isteyecektir." şeklinde konuştu.

Anlaşma 4 yıllık

Fenerbahçe, Rangers ile sözleşmesi biten 26 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık anlaşma sağladığını açıklamıştı.