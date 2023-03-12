Alanya Kestelspor maç sonu kaza yaptı: 15 yaralı TFF 3. Lig takımlarından Alanya Kestelspor takımını taşıyan midibüs Ofspor ile yapılan maçın ardından dönüş yolunda kaza yaptı.

TFF 3. Lig 2. Grup mücadelesinde cumartesi günü Alanya Kestelspor deplasmanda Yeşilyurt Ofspor'u 1-0 mağlup etmişti.

Alanya Kestelspor'un takım midibüsünün deplasman dönüşünde devrilmesi sonucu 13 futbolcu, teknik direktör ile yardımcısı yaralandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kazanın dün oynanan Yeşilyurt Ofspor müsabakası dönüşü saat 04.20'de Alanya girişindeki Ulaş mevkisinde meydana geldiği bildirildi.

"Yaralıların tedavilerine başlanmıştır"

Kaza ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yaralıların kaza sonrası bölgedeki hastanelere nakilleri yapılmış, tedavilerine başlanmıştır. Hepimizi derinden üzen bu ağır kazada şükürler olsun ki can kaybımız yoktur. Bir oyuncumuzun Akdeniz Üniversitesi Hastanesine ameliyat için sevki yapılmış olup, diğer bir oyuncumuz da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alınmıştır. Diğer oyuncularımızın ve teknik ekibimizin tedavileri ise devam etmektedir."

"Yaralılara acil şifalar dileriz"

TFF İse konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: