Alanyaspor, Altay'ı 2 golle mağlup etti

Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Alanyaspor, Altay deplasmanında 2-0'lık skorla kazandı.

Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Mert Nobre'nin çalıştırdığı Altay ile Francesco Farioli'nin takımı Alanyaspor kozlarını paylaştı.

2 GOLLÜ GALİBİYET

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takım Alanyaspor, 2-0'lık skorla kazandı. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Emre Akbaba ile 81'de Oğuz Aydın kaydetti.

29 yaşındaki Emre Akbaba bu sezon Alanyaspor'da ligdeki 3. toplamda ise 5. golünü attı.





ALANYASPOR 32 PUANA YÜKSELDİ

Alınan bu sonucun ardından Altay 18 puanda kalırken, üst üste 6. yenilgisini aldı. Mustafa Denizli'nin yerine göre gelen Mert Nobre de takımın başındaki ilk maçında mağlubiyet gördü. Alanyaspor ise 32 puana çıktı ve yenilmezlik serisini 3 maça taşıdı.

Ligin bir sonraki haftasında Altay, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Alanyaspor sahasında Hatayspor 'u konuk edecek.



