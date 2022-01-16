Euro
15.4280
-0.99%
Dolar
13.5192
-0.46%
Altın
789.6610
-0.71%
Borsa
2,072.93
0.11%
Bitcoin
580.811
-0.69%
BTXN Coin
33.70
1.50%
6ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 6 C

    Alanyaspor, Altay'ı 2 golle mağlup etti

    Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Alanyaspor, Altay deplasmanında 2-0'lık skorla kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 16.01.2022 - 15:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Alanyaspor, Altay'ı 2 golle mağlup etti

    Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Mert Nobre'nin çalıştırdığı Altay ile Francesco Farioli'nin takımı Alanyaspor kozlarını paylaştı.

    2 GOLLÜ GALİBİYET

    Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takım Alanyaspor, 2-0'lık skorla kazandı. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Emre Akbaba ile 81'de Oğuz Aydın kaydetti.

    29 yaşındaki Emre Akbaba bu sezon Alanyaspor'da ligdeki 3. toplamda ise 5. golünü attı.

    Alanyaspor, Altay ı 2 golle mağlup etti #1

    ALANYASPOR 32 PUANA YÜKSELDİ

    Alınan bu sonucun ardından Altay 18 puanda kalırken, üst üste 6. yenilgisini aldı. Mustafa Denizli'nin yerine göre gelen Mert Nobre de takımın başındaki ilk maçında mağlubiyet gördü. Alanyaspor ise 32 puana çıktı ve yenilmezlik serisini 3 maça taşıdı.

    Ligin bir sonraki haftasında Altay, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Alanyaspor sahasında Hatayspor 'u konuk edecek.

    Alanyaspor, Altay ı 2 golle mağlup etti #2


    Görüş Bildir