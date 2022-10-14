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    Alanyaspor, Antalyaspor'u mağlup etti

    Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında Alanyaspor, Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti.
    • 14.10.2022 - 22:02
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    Alanyaspor, Antalyaspor'u mağlup etti

    Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında Alanyaspor, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Alanya'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Alanyaspor, 3-2'lik skorla kazandı ve 3 maç sonra galip geldi.

    Alanyaspor, 3 golle kazandı

    Mücadelede Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Ahmed Hassan, 51. dakikada Arnaud Lusamba ve 70. dakikada Idrissa Doumbia attı.

    Alanyaspor, Antalyaspor u mağlup etti #1

    Wright'ın golleri galibiyete yetmedi

    Konuk ekip Antalyaspor'un golleri ise 57. dakikada ve 87. dakikada Haji Wright'tan geldi.

    Alanyaspor, 3 hafta sonra kazandı

    Bu sonucun ardından Alanyaspor, ligde 3 maç sonra kazandı ve puanını 12'ye çıkardı. Galibiyet hasreti 6 maça yükselen Antalyaspor, 7 puanda kaldı.

    Alanyaspor, Antalyaspor u mağlup etti #2

    Alanyaspor, Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak

    Ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor, Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Antalyaspor, sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.

    Alanyaspor, Antalyaspor u mağlup etti #3

    Alanyaspor, Antalyaspor u mağlup etti #4


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