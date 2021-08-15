Alanyaspor, Başakşehir'i 1-0 mağlup etti

Alanyaspor, Başakşehir'i 1-0 mağlup etti

Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor, deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Deplasman ekibinde galibiyeti yaptığı kritik kurtarışlarla kaleci Serkan Kırıntılı getirdi.

Süper Lig 'in ilk haftasında Başakşehir ile Alanyaspor kozlarını paylaştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede Akdeniz ekibi 1-0'lık sonuçla güldü.

Deplasman ekibinin golünü 12. dakikada yeni transferi Cristian Borja attı.

SERKAN KALEDE DEVLEŞTİ

İkinci yarıda beraberlik golü için baskı kuran turuncu lacivertliler, kaleci Serkan Kırıntılı'yı geçemedi.

Ligin ikinci haftasında Başakşehir, Konyaspor deplasmanında galibiyet için sahaya çıkacak. Alanyaspor ise ligin yeni takımı Altay'ı konuk edecek.