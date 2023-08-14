Alanyaspor, Başakşehir'i mağlup etti Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta mücadelesinde Alanyaspor sahasında Başakşehir'i 2-0'lık skorla yendi.

Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta mücadelesinde Ömer Erdoğan yönetimindeki Alanyaspor ile Emre Belözoğlu'nun ekibi Başakşehir karşı karşıya geldi.

Alanya'nın ev sahipliğinde oynanan haftanın kapanış maçında kazanan 2-0'lık skorla Akdeniz ekibi oldu.

Alanyaspor iki golle kazandı

Maçın 31. dakikasında Efecan Karaca'nın attığı gol faul gerekçesiyle VAR'da iptal edilirken 45+4'te sahneye çıkan Joao Novais, Alanya ekibini öne geçiren golü kaydetti.

İkinci yarıda her iki takım da gol için bastırırken Başakşehir'den Figuereido ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 90+6'da sahneye çıkan Carlos Eduardo'nun golüyle maçın skoru 2-0 olarak tescil oldu.

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor sezona üç puanla başlarken Başakşehir ise haftayı puansız kapadı.

Alanya ekibi gelecek hafta deplasmanda Rizespor'a konuk olurken, Başakşehir evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.