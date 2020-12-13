Alanyaspor-Beşiktaş - CANLI SKOR

Formda Beşiktaş, lider Alanyaspor karşısında 3 puan arıyor.

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İlk yarı sonucu: Alanyaspor 1-0 Beşiktaş

41' Alanyaspor'da Babacar'ın ceza sahasının sağından çektiği şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.

40' Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunu Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.

28' Alanyaspor'da Babacar'ın ceza sahası dışından çektiği şutu Rıdvan'dan geri döndü.

27' Alanyaspor 1-0 Beşiktaş (Bakasetas)

26' Alanyaspor penaltı kazandı.

22' Alanyaspor'da Babacar'ın ceza sahası dışından çektiği şutu Rıdvan'dan geri döndü.

19' Alanyaspor'da Davidson bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurup sağlık görevlilerini sahaya davet etti.

14' Şu ana dek Alanyaspor'un %56'lık topla oynama üstünlüğü var.

9' Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşu savunmada Josef uzaklaştırdı. Ardından Siopis'in ceza sahası dışından gelişine vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

3 'Beşiktaş'ta Dorukhan bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Son iki maçta aldığı mağlubiyete rağmen ligin zirvesinde bulunan Alanyaspor 23 puanda. Son haftaların formda takımı Beşiktaş ise 10 maçta 19 puan toplamayı başardı.

Ev sahibi ekipte salgından etkilenen Efecan Karaca, sakatlığı bulunan Ceyhun Gülselam ve cezalı Salih Uçan forma giyemeyecek.

Konuk takımda ise sakatlığı süren Gökhan Töre oynayamayacak.

11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur Bingöl, Berkan Kutlu, Siopis, Bakasetas, Davidson, Adam Bareiro, Babacar

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar