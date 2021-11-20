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Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Peki Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Alanyaspor-BJK muhtemel 11'leri...