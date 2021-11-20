- Haberler
- Futbol Haberleri
- Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
- Haber Merkezi
- 20.11.2021 - 09:11
Süper Lig 2021-2022 sezonu 13. hafta karşılaşmaları bugün başlıyor. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.
Milli ara öncesinde Trabzonspor'a kendi evinde 2-1 mağlup olan Beşiktaş, topladığı 20 puanla ligde 6. sırada bulunuyor.
Siyah-beyazlı ekipten 1 puan fazlası olan Aytemiz Alanyaspor ise 5. basamakta yer alıyor.
Karşılaşmaya az bir süre kala futbolseverler, Beşiktaş-Alanyaspor maçının canlı yayınlanacağı kanalı ve saat bilgisinii araştırıyor.
Peki, Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Alanyaspor maçı, 20 Kasım Cumartesi yani bugün saat 19:00'da başlayacak ve Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak. Hakem Alper Ulusoy'un yöneteceği mücadele, beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Michy Batshuayi bugünki karşılaşmada görev alamayacak.
Siyah-beyazlı takımın stoperlerinden Welinton da yarınki maça sarı kart ceza sınırında çıkacak.
Ligde Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında sarı kart gören Beşiktaşlı futbolcu, Trabzonspor maçlarında gördüğü kartla sınıra geldi.
Welinton, Alanyaspor maçında da sarı kart görmesi halinde GZT Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Mevlja, Milunovic, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Fatih Aksoy, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Umut Meraş, Josef, Pjanic, Ghezzal, Alex Teixeira, Cyle Larin, Güven Yalçın