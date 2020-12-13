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    Alanyaspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Son 3 maçını da kazanan Beşiktaş, lider Alanyaspor'a konuk oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2020 - 17:51
    • Güncelleme : 13.12.2020 - 18:04
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    Alanyaspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

    Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

    Son iki maçta aldığı mağlubiyete rağmen ligin zirvesinde bulunan Alanyaspor 23 puanda. Son haftaların formda takımı Beşiktaş ise 10 maçta 19 puan toplamayı başardı.

    Ev sahibi ekipte salgından etkilenen Efecan Karaca, sakatlığı bulunan Ceyhun Gülselam ve cezalı Salih Uçan forma giyemeyecek.

    Konuk takımda ise sakatlığı süren Gökhan Töre oynayamayacak.

    11'LER

    Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur Bingöl, Berkan Kutlu, Siopis, Bakasetas, Davidson, Adam Bareiro, Babacar

    Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

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