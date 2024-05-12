Alanyaspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

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Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak.
Alanya Oba Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Ligde çıktığı 35 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 54 puanla 5. sırada girdi.
Yaptığı müsabakaların 12'sini kazanan, 13'ünde berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan Alanyaspor, 49 puanla 6. basamakta yer aldı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Alanyaspor 3-1 kazanmıştı.
İlk 11'ler
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Fatih, Balkovec, Fer, Richard, Augusto, Oğuz Aydın, Hwang, Hassan
Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Tayyip, Masuaku, Salih, Gedson, Muçi, Onur, Muleka, Cenk
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