Alanyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Formda Beşiktaş, lider Alanyaspor karşısında 3 puan arıyor.

Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Son iki maçta aldığı mağlubiyete rağmen ligin zirvesinde bulunan Alanyaspor 23 puanda. Son haftaların formda takımı Beşiktaş ise 10 maçta 19 puan toplamayı başardı.

Ev sahibi ekipte salgından etkilenen Efecan Karaca, sakatlığı bulunan Ceyhun Gülselam ve cezalı Salih Uçan forma giyemeyecek.

Konuk takımda ise sakatlığı süren Gökhan Töre oynayamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopois, Fatih, Bakasetas, Davidson, Berkan, Babacar

Beşiktaş: Utku, Rosier, Montero, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar