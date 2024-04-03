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Alanyaspor bu sezon ilk kez art arda dört galibiyet aldı

Alanyaspor bu sezon ilk kez art arda dört galibiyet aldı Alanyaspor, Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Gaziantep FK’yı 3-0 mağlup ederek bu sezon ilk defa üst üste dört galibiyet aldı.