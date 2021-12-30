Alanyaspor, Bülent Korkmaz ile yollarını resmen ayırdı

Alanyaspor, Bülent Korkmaz ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da flaş bir ayrılık gerçekleşti. Akdeniz ekibi resmi sitesinden yaptığı açıklamada, teknik direktör Bülent Korkmaz döneminin sona erdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Sayın Bülent Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. İkinci Başkanımız Kamil Köseoğlu, Korkmaz ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. Köseoğlu, 'Teknik Direktörümüz Sayın Bülent Korkmaz ve ekibine, kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diliyorum' dedi."





16 MAÇTA 7 GALİBİYET

Bu sezon Süper Lig'in 4. haftasında göreve gelen Bülent Korkmaz, ligde 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda takımın başında 2 müsabakaya çıkan Korkmaz, bu maçları galip tamamladı.



